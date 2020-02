PSD não disponível para alterar lei que retira poder de veto aos municípios

Depois dos municípios do Moita, Seixal, Sesimbra, Benavente, Palmela e Setúbal estarem contra a construção de um novo aeroporto no Montijo, e dos socialistas a querem alterar a lei para contornar esta posição das autarquias, os sociais democratas fizeram saber que não vão ajudar o PS a mudar as regras em vigor.