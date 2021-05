"PSD não hesita em caminhar para aliança com extrema-direita". Catarina Martins dispara críticas a Rio

“Desde que o Bloco é o terceiro partido e que afastámos o PSD e o CDS do Governo - e não foi ontem -, a direita só tem um objetivo: criar uma fronda que lhe permita voltar ao poder e, por isso exige nada mais, nada menos do que aniquilar a força da esquerda”, começou por sublinhar a coordenadora do BE.



“Quando chegou a presidente do PSD, Rui Rio anunciava esse objetivo de forma cândida. Dizia que só queria impedir que o Bloco determinasse as políticas do Governo de Costa e, para ele, bastava. Agora, a direita está mais afoita, porque a sua política está a mudar”, considerou.



Catarina Martins continuou a lançar críticas ao presidente do Partido Social Democrata, que acusou de se querer unir à extrema-direita. “Os ventos de Trump e Bolsonaro primeiro, ou de Ayuso em Madrid mais recentemente, entusiasmam os imitadores que soltaram os animais ferozes da violência política e do lixo comunicacional. As fake news e a intoxicação são o seu modo de ser. Neste mundo novo, o PSD não hesita em caminhar para uma aliança com a extrema-direita, que é aliás um braço laranja que se destacou, mas cujo futuro só depende de influenciar o seu antigo partido”, declarou a bloquista.



“Não tem sido difícil. Já há gente do PSD a gritar que quer exterminar o Bloco. A força da esquerda gera, do outro lado, adversários raivosos. O nosso povo já conhece bem este filme. Respondemos, pois, como sempre: com a força da liberdade e da democracia. Por isso, o Bloco é e será a barreira contra a direita e a extrema-direita. Nada podia ser mais claro nesta alternativa”.



A coordenadora do Bloco acusou ainda a direita e a extrema-direita de insistirem numa zanga contra “quem trabalha, contra a mulher, contra o imigrante”, contrastando com a esquerda, que continuará a focar-se no respeito pelas pessoas e em como melhorar salários e pensões.



“Eles que falem da privatização dos hospitais. Nós falaremos dos melhores cuidados para as crianças, para os idosos, para quem está doente. Eles que falem das saudades do colonialismo e da ditadura. Nós lembraremos os movimentos de libertação, a revolução e o orgulho na tarefa incessante de construção da democracia e da liberdade. Eles medem o seu sucesso pelo número de desempregados a quem tiram o RSI e que lançam na pobreza. A esquerda mede-se pelo número de pessoas que saem da pobreza. Eles medem-se pelo ódio, nós medimo-nos pelo respeito. Eles escolhem o pântano, nós usamos a transparência. Eles dedicam-se ao seu próprio poder contra toda a gente. Nós dedicamo-nos a quem precisa, a quem tem sido esquecido e silenciado, ao povo que sofre”, continuou Catarina Martins.



Para terminar as críticas a Rui Rio, a líder do Bloco falou numa “escolha vertiginosa” do presidente do PSD ao querer levar a extrema-direita para o Governo, perdendo, por isso, a capacidade de disputar o centro ao PS.



“O PSD já não sabe fazer de outra forma e não se atreve sequer a pensar nisso. O PSD é hoje um fantasma que só vibra quando alguém grita ‘morte ao socialismo’. À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades. Toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir soluções para o país”, defendeu.



Para Catarina Martins só existe, portanto, uma forma de “continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita”: que a esquerda continue a lutar pela maioria, que não se desvie da obrigação de ser “a voz e a força do povo que vai para o trabalho apertado nos comboios, que não sabe se a filha que concluiu o curso consegue sair da empresa de trabalho temporário, que se entristece com o interior que se despovoa, que vê as doenças e o clima a correrem contra nós, que sobrevive de uma pensão contada ao cêntimo”. “E este povo não aceita a continuação do marasmo”, frisou.



(em atualização)