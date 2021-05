"PSD não hesita em caminhar para aliança com extrema-direita". Catarina Martins dispara críticas a Rio

“Desde que o Bloco é o terceiro partido e que afastámos o PSD e o CDS do Governo - e não foi ontem -,”, começou por sublinhar a coordenadora do BE.“Quando chegou a presidente do PSD, Rui Rio anunciava esse objetivo de forma cândida. Dizia que só queria impedir que o Bloco determinasse as políticas do Governo de Costa e, para ele, bastava. Agora, a direita está mais afoita, porque a sua política está a mudar”, considerou.Catarina Martins continuou a lançar críticas ao presidente do Partido Social Democrata, que acusou de se querer unir à extrema-direita. “. Ase a intoxicação são o seu modo de ser. Neste mundo novo, o PSD não hesita em caminhar para uma aliança com a extrema-direita, que é aliás um braço laranja que se destacou, mas cujo futuro só depende de influenciar o seu antigo partido”, declarou a bloquista.

“Não tem sido difícil. Já há gente do PSD a gritar que quer exterminar o Bloco. A força da esquerda gera, do outro lado, adversários raivosos. O nosso povo já conhece bem este filme. Respondemos, pois, como sempre: com a força da liberdade e da democracia. Por isso, o Bloco é e será a barreira contra a direita e a extrema-direita. Nada podia ser mais claro nesta alternativa”.





“Eles que falem da privatização dos hospitais. Nós falaremos dos melhores cuidados para as crianças, para os idosos, para quem está doente. Eles que falem das saudades do colonialismo e da ditadura. Nós lembraremos os movimentos de libertação, a revolução e o orgulho na tarefa incessante de construção da democracia e da liberdade. Eles medem o seu sucesso pelo número de desempregados a quem tiram o RSI e que lançam na pobreza. A esquerda mede-se pelo número de pessoas que saem da pobreza. Eles medem-se pelo ódio, nós medimo-nos pelo respeito. Eles escolhem o pântano, nós usamos a transparência. Eles dedicam-se ao seu próprio poder contra toda a gente. Nós dedicamo-nos a quem precisa, a quem tem sido esquecido e silenciado, ao povo que sofre”, continuou Catarina Martins.

Rui Rio quer "levar a extrema-direita para o Governo", acusa Catarina Martins



Para terminar as críticas a Rui Rio, a líder do Bloco falou numa “escolha vertiginosa” do presidente do PSD ao querer levar a extrema-direita para o Governo, perdendo, por isso, a capacidade de disputar o centro ao PS.“O PSD já não sabe fazer de outra forma e não se atreve sequer a pensar nisso.Toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir soluções para o país”, defendeu.

Para Catarina Martins só existe, portanto, uma forma de “continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita”: que a esquerda continue a lutar pela maioria, que não se desvie da obrigação de ser “a voz e a força do povo que vai para o trabalho apertado nos comboios, que não sabe se a filha que concluiu o curso consegue sair da empresa de trabalho temporário, que se entristece com o interior que se despovoa, que vê as doenças e o clima a correrem contra nós, que sobrevive de uma pensão contada ao cêntimo”. “E este povo não aceita a continuação do marasmo”, frisou.





Para a líder bloquista, “não há nenhum outro partido que cumpra regras de debate plural” como o BE. “Não temos unanimismos e não lamentamos. Não temos um pensamento único e não o desejamos. Não temos devoção a um ritual, porque é a política que nos une. Discutimos e decidimos e vamos à luta. É assim a esquerda que quer aprender, que sabe que a sua força está nos alicerces”.

Emprego é a "prioridade das prioridades"

A coordenadora bloquista considerou ainda que o emprego é a "prioridade das prioridades" para sair da crise, acusando o Governo de ter esquecido o seu compromisso de mais escalões de IRS.



"Se a urgência é o emprego - e sabemos que é - cuidar da qualidade do emprego é a primeira medida para sair da crise. Justiça na resposta à crise, que terá de ser também justiça fiscal. O Governo parece ter já abandonado o compromisso do seu próprio programa de mais escalões de IRS. Pela nossa parte, não esquecemos", alertou, acrescentando que o Governo socialista recusou todos os compromissos propostos pelo BE no Orçamento do Estado para 2021.



"Não só a saúde, o emprego, a proteção social e o controlo financeiro são agora ainda mais importantes depois do sofrimento com a pandemia social que se segue à pandemia viral, como o tempo que vivemos acrescenta outra exigência à política portuguesa: não desperdiçar recursos e multiplicar o investimento em três prioridades para criar novos empregos: habitação, clima e cuidados sociais", referiu.



Em relação ao emprego, "o que existe e o que tem de ser criado", Catarina Martins insistiu na urgência de "leis laborais fortes, para que o investimento se traduza em mais salário".





Sob o lema "Justiça na resposta à crise", os trabalhos da XII Convenção Nacional do BE chegaram ao fim este domingo em Matosinhos, com metade dos delegados eleitos devido à pandemia.