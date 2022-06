PSD não se pronuncia sobre localização do novo aeroporto de Lisboa

O presidente eleito do Partido Social Democrata discursou ontem, em Ílhavo, na tomada de posse dos novos órgãos concelhios.



Montenegro disse que os portugueses estão cansados do governo de António Costa e garante que o país pode contar com uma voz forte na oposição.



Acredita que a maioria absoluta do PS não é capaz de tomar decisões e que, quase seis meses depois da vitória eleitoral, António Costa tem um governo desgastado.