PSD. "O mais importante é partido estar em condições de ganhar legislativas", diz Rui Rio

O ainda líder do PSD espera que haja uma grande mobilização de militantes.



Rui Rio garante que está a preparar as eleições legislativas.



O candidato criticou fortemente o Expresso dizendo que está a tentar enganar as pessoas no dia das eleições com a notícia que destaca em primeira página.



Rio garante que está preparado para qualquer um dos cenários que sair das eleições diretas no partido.