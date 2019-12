PSD. Pelo menos 40 mil militantes podem votar nas próximas diretas, menos 30 mil que em 2018

Contactado pela Lusa, o secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro salientou que não são números finais, uma vez que será ainda necessário incluir os pagamentos recebidos por cheque que tenham dado entrada até ao prazo limite - as 00:00 de 22 de dezembro - e fazer "outras conciliações contabilísticas", o que poderá demorar ainda alguns dias.

No site "PSD ao segundo", estão contabilizados 40.451 militantes com quota válida no mês da eleição, janeiro de 2020, num total de 107.373 militantes ativos (que tenham pago pelo menos uma quota nos últimos dois anos).

Ou seja, estão em condições de votar nas diretas de 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois - pouco mais de 36% dos militantes ativos.

Ainda assim, no último mês, duplicou o número de militantes com quotas em dia, já que em 22 de novembro eram apenas cerca de 20 mil os que tinham as quotas em dia.

Há dois anos, o universo eleitoral foi de mais de 30 mil militantes: 70.385, mas acabaram por votar 42.655, cerca de 60% do total.

Este ano foram aprovadas novas regras de pagamento de quotas no PSD que determinam que os militantes recebem, por via postal ou eletrónica, uma referência de multibanco aleatória e apenas com validade de 90 dias - para novo pedido é preciso enviar um comprovativo de residência -, enquanto antes a referência para pagamento de quotas correspondia ao número de militante, antecedido de zeros.

São candidatos à liderança do PSD o atual presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.