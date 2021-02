PSD propõe adiar as autárquicas

O líder do PSD duvida de que Portugal consiga a imunidade de grupo contra a COVID-19 e, por isso defende o adiamento das eleições autárquicas para o período entre 22 de novembro e 14 de dezembro, ou seja o doismeses depois do prazos vigente.





Rui Rio justifica a proposta com os efeitos que a pandemia terá nas ações de rua da campanha eleitoral que serão "praticamente inexistentes" se a emergência sanitária se mantiver no final do verão, e que isso "serve a quem esta no poder".