PSD propõe alterações à lei dos metadados que considera eliminarem objeções do TC

DR

O PSD entregou esta tarde no parlamento um projeto-lei para modificar a chamada 'lei dos metadados' que encurta os prazos de conservação de dados e aumenta as salvaguardas, e que considera corrigir as inconstitucionalidades apontadas pelo Tribunal Constitucional (TC).