PSD. PSD. Rangel não põe "carro à frente dos bois" e fará listas de deputados a seu tempo

Paulo Rangel diz que há muito tempo para as listas de militantes e que não precisa do calendário de Rui Rio. Ontem à noite, em Viana do Castelo, o candidato a líder do PSD garantiu que não vai enviar recados e que não fará ataques pessoais.