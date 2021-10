PSD. "Quando me picam eu vou melhor", admitiu Rui Rio

"Tenho de me conter um bocadinho porque quando me picam eu vou melhor. E eu estou picado", afirmou Rui Rio, recandidato à liderança do PSD, aos jornalistas quando questionado sobre se estará disponível para debates com o adversário Paulo Rangel.







Rui Rio, que apresentou a sua recandidatura, assumiu que não podia dar um passo atrás quando o seu adversário teve o "pior resultado da história" do partido, referindo-se às eleições europeias de 2019.







A jornalista da Antena 1 Alexandra Madeira registou as declarações do presidente do PSD.