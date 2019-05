Partilhar o artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento" Imprimir o artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento" Enviar por email o artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento" Aumentar a fonte do artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento" Diminuir a fonte do artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento" Ouvir o artigo PSD quer explicações do Governo e ação da PGR sobre mortes de doentes com cancro "sem tratamento"