PSD quer ouvir outras entidades sobre os estatutos das ordens profissionais

Os social-democratas dizem ter sido surpreendidos com um calendário mais apertado de discussão e votação, para não pôr em causa o pagamento de uma nova parcela das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Calendário que impediu a audição de várias entidades.Clara Marques Mendes, vice-presidente da bancada do PSD, promete que o partido vai insistir no assunto mesmo depois da votação que acontece esta sexta-feira na Assembleia da República.Depois da aprovação na generalidade em julho, o Parlamento faz agora, em plenário, a votação final da proposta apresentada pelo Governo Esta medida pretende reduzir as restrições de acesso a profissões altamente reguladas.





Os diplomas têm de estar finalizados a tempo dos pedidos de submissão de pagamentos de Portugal a Bruxelas.