PSD quer reforçar os poderes do Presidente da República

Foto: Lusa

O PSD quer reforçar os poderes do Presidente da República na nomeação de altos cargos do Estado. Na proposta de revisão constitucional social-democrata consta a limitação a um mandato do cargo presidencial e a redução da idade mínima para votar para os 16 anos. Ao todo inclui 40 propostas de alteração à lei fundamental.