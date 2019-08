Partilhar o artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis Imprimir o artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis Enviar por email o artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis Aumentar a fonte do artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis Diminuir a fonte do artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis Ouvir o artigo PSD questiona legalidade da utilização das Forças Armadas no transporte de combustíveis