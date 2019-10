Rui Rio anuncia recandidatura à liderança do PSD

O Presidente do PSD anunciou esta segunda-feira a recandidatura à liderança do partido e criticou a "vaidade a ambição pessoal" dos adversários. A comunicação surge mais de duas semanas depois das eleições legislativas de 6 de outubro, em que os social-democratas obtiveram 27,7% dos votos, contra 36,3% do PS. Rui Rio diz que a sua candidatura pretende evitar "uma grave fragmentação de consequências imprevisíveis" para o futuro do PSD.