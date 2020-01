PSD. Rui Rio fala em vitória expressiva e em votos por convicção

Rui Rio ganhou as eleições do PSD e por pouco, por algumas décimas, não chegou à maioria absoluta. O atual presidente do partido conseguiu 49,2 por cento, contra 41,5 de Luís Montenegro e apenas 9,2 de Miguel Pinto Luz. Conhecidos os resultados, Rui Rio falou de uma vitória expressiva e recusou o debate televisivo que Luís Montenegro tinha acabado de propor, minutos antes.