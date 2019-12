PSD. Secretaria-geral recusa "insinuações" de manipulação de dados dos militantes

A candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD reuniu-se hoje com o Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), pedindo a este órgão que garanta igualdade no processo eleitoral, impedindo que "quem tem a chave do cofre" das bases de dados dos militantes possa ter vantagens.

"As insinuações que são apresentadas não têm fundamento nenhum, só as posso entender como um incidente de campanha, a secretaria-geral não participa na campanha, somos o fiel da campanha", afirmou Hugo Carneiro, em declarações à Lusa.

O secretário-geral adjunto do PSD afirmou que, "ao contrário do que acontecia no passado em que efetivamente havia um Excel que circulava em computadores com referências de pagamentos", esta direção introduziu desenvolvimentos informáticos que encriptam a visualização.

"Como é que nós, secretaria-geral, poderíamos sequer colocar em cima da mesa qualquer manipulação da informação quando somos os primeiros a divulgar informação sobre o pagamento de quotas, era completamente incoerente", afirmou, referindo-se à criação do microsite "PSD ao segundo", onde, pela primeira vez, pode ser acompanhado o pagamento de quotas por distrito e secção.

Hugo Carneiro assegurou que "ninguém de nenhuma candidatura" tem acesso à informação sobre o pagamento de uma quota individual, que é dada "ao próprio militante e a mais ninguém", rejeitando qualquer manipulação por parte da secretaria-geral.

"Não o fizemos, não o fazemos, não o faremos. As insinuações ficam para quem as profere, lamento que estejamos a expor a vida pública do partido, desprestigiando-o. Não posso concordar com este modo de atuar", afirmou.

O secretário-geral adjunto lamentou que nem todos concordem com as novas regras de pagamento de quotas, "que visam aumentar a transparência", recordando que foram aprovadas em Conselho Nacional.

"Fomos nós que introduzimos pela primeira vez normas específicas sobre como agir no caso de deteção de pagamentos irregulares e temos sido extremamente colaborantes com as candidaturas, ao ponto de fornecer informação que não era habitual o partido fornecer", acrescentou.

Questionado pela Lusa, o secretário-geral adjunto do PSD respondeu ainda a outras dúvidas hoje levantadas pelo antigo deputado António Leitão Amaro, em nome da candidatura de Montenegro, à Jurisdição, como o período de validade das referências multibanco ser de apenas 48 horas.

"O militante recebe anualmente - por altura do seu aniversário de militância - uma referência para pagar a sua quota, que tem uma validade de 90 dias. Se não o faz e, a posteriori, quer aceder a outra referência, emitimo-la a pedido do militante - e não de qualquer estrutura - e tem 48 horas", explicou Hugo Carneiro.

Para o também deputado do PSD, se o militante solicitou a referência é "porque tem efetivo interesse em regularizar a situação" e esse período é mais do que suficiente, dizendo que a secretaria-geral tem recusado pedidos de várias estruturas para lhe sejam dadas referências.

"Porque é que existe tanta insistência para que o prazo vá para lá de 48 horas?", questionou.

Já sobre o baixo número de militantes na Madeira em condições de votar - pouco mais de 30 de um universo de dez mil ativos (com uma quota paga nos últimos dois anos) -, Hugo Carneiro não quis entrar em detalhes, dizendo tratar-se de uma "questão administrativa interna de conciliação de bases de dados", na qual a sede nacional e o PSD-Madeira estão "a trabalhar em conjunto".

"Estamos, como sempre estivemos, disponíveis para colaborar no processo eleitoral com total transparência e se nos forem colocadas questões pela Jurisdição não deixaremos de responder", referiu.

Hoje, a candidatura de Montenegro justificou a reunião com o CJN do PSD por ser "um arbitro confiável com todos os meios para a fazer a verificação" de como foram feitos todos os pagamentos e poder detetar "padrões estranhos", esperando deste órgão "ação e sensibilização da direção nacional para que algumas situações sejam corrigidas.

"O CJN tem poderes, ao abrigo do regulamento eleitoral, para garantir que tendo sido criadas novas regras - que estão a diminuir participação - mas, aceitando-as, não possam ser desvirtuadas e não possa haver uma candidatura que tenha uma chave para o cofre onde estão as bases de dados e contactos dos militantes que as outras candidatura não têm", afirmou Leitão Amaro à Lusa, no final da reunião, que decorreu na sede nacional do PSD.

Além de Rio e Montenegro, concorre às eleições diretas de 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois - o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.