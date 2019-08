PSD sugere negociações e até suspender requisição civil

Foto: Lusa

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, O vice-presidente do PSD, David Justino, deixou esse apelo.





O PSD aconselhou, desse modo, o Governo a apostar todos os recursos "no restabelecimento das negociações" em relação à greve dos motoristas, inclusivamente a suspender a requisição civil desde que as outras partes abandonem as suas posições irredutíveis.





David Justino acusou mesmo o Governo de entrar num circo mediático.



Na perspetiva de David Justino, "não há outra solução para resolver a atual crise" que não passe pela negociação.







"Ou há negociação e as partes têm a coragem de abdicar dos seus instrumentos de influência para se sentarem à mesa e tentarem encontrar uma solução ou então não há nenhuma solução", avisou.

c/Lusa