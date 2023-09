PSD vai abster-se na moção de censura apresentada pelo Chega. IL a favor e PCP vota contra

Foto: Ricardo Castelo - Lusa

No final desse encontro, o líder do PSD afirmou aos jornalistas que esta moção de censura é inútil.



O lider do PSD desafia o primeiro-ministro a assinar um compromisso para os jovens. Um compromisso para duas décadas que garanta que os jovens não pagam mais do que 15 por cento de impostos até aos 35 anos.



Posição diferente, quanto à moção de censura, tem a Iniciativa Liberal. O partido de Rui Rocha anuncia o voto favorável à moção de censura ao executivo socialista.



A Iniciativa Liberal considera que, face ao panorama económico do país, à falta de poder de compra e à degradação das condições de vida dos portugueses, é necessário votar a favor dessa censura ao Governo.



Já o PCP vai votar contra. O partido de Paulo Raimundo entende que o Chega está a desprestigiar o recurso a este instrumento constitucional, e acrescenta que esta moção de censura se insere, unicamente, numa lógica de luta entre os partidos de direita.