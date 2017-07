PSD vai procurar apoio na AR para avançar com indemnizações rápidas

Lusa 04 Jul, 2017, 20:41 | Política

Na apresentação do candidato PSD/CDS-PP/PPM à Câmara Municipal de Oeiras, Pedro Passos Coelho reiterou que "não há nenhuma razão para que o Estado fique à espera de averiguar seja o que for" para criar este fundo.

"Já o disse há uma semana, mais uma semana passou e o Governo não fez nada. Como o Governo não fez nada, nós procuraremos apoio no parlamento para avançar com uma iniciativa rapidamente", salientou.

Passos Coelho tinha feito este desafio ao primeiro-ministro no último debate quinzenal, com António Costa a responder que esse mecanismo rápido de indemnização seria criado se se provasse que existiu responsabilidade objetiva do Estado no caso do incêndio de Pedrógão Grande, que causou pelo menos 64 mortes e mais de 200 feridos.

"Não há nenhuma razão para as pessoas ficarem à espera das conclusões dos relatórios e saber se o Estado tem ou não a ver com a concessionário que gere aquelas estradas, não temos de obrigar as pessoas e as famílias a passar por esse calvário", defendeu.

O líder do PSD lamentou que o Governo não tivesse avançado por sua iniciativa, porque considerou que seria mais rápido nesta matéria do que a Assembleia da República.