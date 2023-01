PSD vai realizar jornadas parlamentares na Madeira em maio num ano de eleições regionais

As últimas jornadas parlamentares do PSD aconteceram em outubro do ano passado, na Assembleia da República, centradas no Orçamento do Estado.

As anteriores tinham acontecido em junho de 2021, em Portalegre, ainda com Rui Rio como presidente do partido e Adão Silva como líder da bancada.

De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o sufrágio terá de se realizar entre dia 22 de setembro e 14 de outubro e será marcado pelo Presidente da República com a antecedência mínima de 60 dias (ou, em caso de dissolução, com a antecedência mínima de 55 dias).

O PSD e o CDS-PP já anunciaram em julho do ano passado que vão concorrer juntos às eleições legislativas da Madeira em 2023, renovando a coligação que governa a região desde 2019.

O PSD e o CDS-PP assinaram um acordo de coligação parlamentar e governamental em 2019, na sequência das eleições regionais desse ano, quando os sociais-democratas perderam a maioria absoluta com que sempre governaram a região autónoma, e mantiveram-no nas autárquicas de 2021.

Atualmente, o PSD tem 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS-PP três, o PS, 19, o JPP três e o PCP um deputado.