PSD volta a reunir Conselho Nacional mais de oito meses depois

De acordo com a convocatória hoje divulgada, o órgão máximo do partido entre Congressos vai reunir-se no dia 4 de junho, pelas 21:00, no Teatro Municipal da Guarda.

Na ordem de trabalhos está a ratificação das contas do PSD relativas ao ano de 2020, às eleições regionais dos Açores e às eleições autárquicas intercalares em duas freguesias, bem como a aprovação do orçamento do partido para este ano e sua repartição pelas várias instâncias do partido.

Na reunião, que terminará com o habitual ponto de análise da situação política, está ainda prevista a votação de alterações ao regulamento de admissão e transferência de militantes.

A última reunião do Conselho Nacional do PSD realizou-se em Olhão, no Algarve, e na qual foi aprovada, com 87% dos votos, uma moção de apoio à candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda antes de o Presidente da República ter anunciado que era recandidato ao cargo.

Nessa reunião, apesar de ainda faltar então cerca de um ano para as eleições autárquicas - que se realizam, de acordo com a lei, entre setembro e outubro - o Conselho Nacional mandatou a Comissão Política Nacional para celebrar "acordos quadros nacionais de coligação" e ratificar coligações locais para as autárquicas.

No texto justificava-se o pedido do mandato "tendo em conta a situação da pandemia e a eventualidade da sua manutenção e agravamento, bem como a evolução da situação política e a preparação das eleições autárquicas", e "para o caso de não vir a ser possível realizar outro Conselho Nacional presencial até 31 de dezembro de 2020", o que veio a confirmar-se.

O Conselho Nacional de Olhão foi o único que o PSD realizou no ano passado, sendo que o anterior tinha sido em novembro de 2019, em Bragança. O seguinte estava previsto para março de 2020, após o Congresso, mas a pandemia de covid-19 levou o partido a suspender todas as reuniões presenciais.