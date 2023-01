PSD/Braga acusa Governo de ignorar "de forma perniciosa" Saúde no distrito

Em comunicado, Paulo Cunha pede ainda a reabilitação dos hospitais de Fafe, Guimarães e Vila Nova de Famalicão e critica a dissolução da parceria público-privada (PPP) do Hospital de Braga.

Para Paulo Cunha, que é também vice-presidente da Nacional do PSD, o distrito de Braga "tem sido notícia nos últimos tempos, na comunicação social nacional e regional, pela má qualidade prestada aos seus munícipes na área da saúde".

"Da escassez de profissionais ao encerramento temporário de serviços e mais recentemente até pela `visita` inesperada da Polícia Judiciária às suas instalações, tudo tem catapultado o hospital de Braga para a agenda nacional da atualidade", refere.

Acrescenta que, "apesar destes sucessivos acontecimentos, o que se tem verificado é que o Governo socialista de António Costa tem ignorado de forma perniciosa [o setor da Saúde no distrito], a exemplo do que acontece em outros setores de fundamental importância para a população do distrito bracarense".

Paulo Cunha diz que o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, já alertou "para a situação, insustentável, que Braga vive nos últimos tempos, no que concerne ao atendimento e bem-estar dos utentes do distrito".

O dirigente social-democrata criticou ainda a opção do Governo pela dissolução da PPP "que geria e tão bons resultados estava a produzir no Hospital de Braga".

"As consequências desta decisão, infelizmente, são bem visíveis para quem quotidianamente recorre a esta unidade hospitalar de saúde", sustentou.