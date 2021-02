PSD/Madeira concorre em coligação com o CDS-PP à Câmara do Funchal

O líder social-democrata, também chefe do Governo Regional de coligação com o CDS-PP, sublinha que o "interesse superior" do povo madeirense terá de "falar mais alto" nas decisões em relação às próximas autárquicas.

"Ainda que respeitando e valorizando a opinião e o contributo de cada militante no processo autárquico e nas escolhas a fazer para que o PSD/Madeira saia vencedor de mais este ato eleitoral, o interesse superior do nosso povo, a recuperação económica e social pós-covid-19 e a estabilidade da região, entendida nos seus onze concelhos, terão de falar mais alto e nortear todas as decisões a tomar", refere em comunicado.

E reforça: "Neste enquadramento, importa dizer que, à luz do atrás referido, o PSD/Madeira deve concorrer, no concelho do Funchal, tanto à Câmara Municipal quanto às juntas de freguesia, em coligação com o CDS/PP, nas próximas eleições autárquicas."

Em 2013, o PSD perdeu a Câmara Municipal do Funchal, que governava com maioria absoluta desde 1976, para a coligação Mudança (PS/BE/PND/MPT/PTP/PAN), sendo que a autarquia é agora liderada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), que venceu as eleições autárquicas de 2017.

O município do Funchal, o mais importante e mais populoso da Região Autónoma da Madeira (111.892 habitantes - Censos 2011), é constituído por dez freguesias, das quais cinco são governadas pelo PSD e cinco pela coligação Confiança.