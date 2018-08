PSD/Porto exige "clarificação urgente" de responsabilidades em obras na Arrábida e Foz

Lusa13 Ago, 2018, 17:30 | Política

"O PSD do Porto dá o prazo de final do mês de agosto para que a Câmara do Porto disponibilize todos os pareceres, trocas de correspondência com a Direção Regional de Cultura [do Norte] e decisões políticas e técnicas que estão por trás das decisões relativas às construções na Foz e na Arrábida", afirmam os social-democratas em comunicado, criticando a "facilitação e aceleração" dos "processos de licenciamento".

Referindo-se à "troca de acusações e versões contraditórias" sobre os dois processos, aquela estrutura social-democrata observa ainda que "o passa culpas entre os vários vereadores de Rui Moreira e o próprio autarca não dignifica a política e a cidade do Porto".

A Câmara do Porto reafirmou hoje ter sido o Pedido de Informação Prévia (PIP) aprovado pelo ex-vereador do Urbanismo Correia Fernandes que "conferiu direitos construtivos" à obra na marginal da escarpa da Arrábida, contrariando as declarações deste ex-eleito socialista.

Correia Fernandes afirmou hoje à Lusa que o PIP por si aprovado em dezembro de 2016 é "substancialmente diferente" do que recebeu luz verde dos seus sucessores em relação ao processo da empresa Arcada, responsável pela construção na base da escarpa.

Para o PSD, perante as "recentes tomadas públicas de posição de figuras de diferentes forças políticas com troca de acusações e versões contraditórias", é preciso "que os portuenses possam tirar, eles próprios, as suas conclusões sobre os processos relativos às construções na Foz Velha e na Arrábida".

Por isso, dizem os social-democratas, "exige-se uma clarificação urgente e definitiva sobre todas as responsabilidades políticas, processuais e técnicas que levaram a que a autarquia, por ação ou omissão, facilitasse construções em zonas que, desde 2013, estão (como é o caso da Foz Velha) ou deveriam estar (caso da definição da ZEP -- Zona Especial de Proteção, na Arrábida) classificadas".

"Num momento de maior pressão imobiliária, a Câmara do Porto deve reforçar o seu papel de regulador e não embarcar em facilitismos e pressas duvidosas que coloquem em causa o interesse público", destaca Hugo Neto, vice-presidente do PSD/Porto, no comunicado.

Para o PSD, "não existe qualquer interesse público que justifique a facilitação e aceleração de processos de licenciamento de obras cujo impacto urbanístico é, unanimemente, considerado muito negativo".

O PSD relembra que "a classificação da Foz Velha como Conjunto de Interesse Público, através da Portaria 323/2013, e da Ponte da Arrábida como Monumento Nacional, através do Decreto 13/2013, acarretam responsabilidades acrescidas para a Câmara do Porto".

Isto, "na defesa e salvaguarda desse património classificado que parecem não ter sido, de todo, cumpridas", acrescentam.

"A bem da verdade e da clarificação, o PSD do Porto irá até às últimas consequências na defesa da salvaguarda do património da cidade", sublinham.

A concelhia do PSD sustenta que "não se revê na visão de cidade densa defendida atualmente por Rui Moreira", o independente eleito presidente da Câmara do Porto desde 2013, atualmente a cumprir um segundo mandato.

Para o PSD "é importante criar condições para o investimento privado mas, mais importante o cumprimento da lei".

Correia Fernandes acusou hoje o presidente da autarquia de mentir ao dizer que a obra em curso a jusante da ponte da Arrábida decorre de um PIP que aprovou em 2016, enquanto vereador do Urbanismo.

O ex-vereador, eleito pelo PS, falava em declarações à Lusa em reação a um artigo de opinião do presidente da Câmara, Rui Moreira, publicado no domingo no Jornal de Notícias, no qual o autarca diz que foi Correia Fernandes quem "aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído" a jusante da ponte da Arrábida.

Para a Câmara do Porto, "a licença passada por Rui Loza [independente, assegurou o pelouro entre maio e as eleições fim do mandato] apenas aprova a mudança de uso de hotel para habitação".

A obra em causa está a ser investigada pelo Ministério Público e integra a Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida agora em consulta pública, depois de o processo ter estado parado durante cerca de cinco anos.