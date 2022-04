PSD/Porto quer suspensão da Descentralização e renegociar prazos e apoios

Em comunicado no mesmo dia em que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou a intenção da segunda maior autarquia do país de abandonar a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a distrital social-democrata acusa a associação de reverência ao Governo no processo de Descentralização.

"O Governo deverá suspender, de imediato, o processo de Descentralização, renegociar os prazos, mas sobretudo o pacote financeiro a transferir município a município porque, naturalmente e como sempre defendemos, a transferência de competências, não pode nem deve ser universal -- as realidades económicas e sociais são diferentes na escala e específicas em cada território -- e só depois proceder à delegação de competências", lê-se na nota de imprensa.

Recusando "transferências obrigatórias e impostas por decreto" que chegam "desacompanhadas de um pacote financeiro, justo e adequado a cada realidade e capaz de permitir que os municípios respondam, de forma efetiva, aos desafios da Descentralização", o PSD argumenta que este processo "deixou a descoberto as fragilidades estruturais da ANMP, nomeadamente quanto à real defesa dos interesses dos municípios".

"A ANMP, deve por isso, fazer um exercício de reflexão e recentrar-se naquela que é a sua missão e obrigação perante os municípios que representa: promover, defender, dignificar e representar o Poder Local, e não servir de para-raios às políticas do Governo e do PS, nomeadamente, neste importante processo de Descentralização", continua o comunicado.

Da presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, diz o PSD/Porto que "deveria saber, melhor que ninguém, que a solidariedade que se recomenda e é importantíssima tem sempre dois sentidos e que, no caso, é a associação que não tem estado à altura do interesse dos municípios".

"Para que não restem dúvidas, reiteramos a defesa do processo de Descentralização. Delegar competências, nos municípios ou nas freguesias, é aproximar as decisões dos cidadãos e contribuir para que estas sejam mais céleres, eficazes e eficientes, permitindo que os serviços prestados pelo Estado sejam de maior qualidade", defendem os social-democratas.

O Governo "vai deixar de ter um encargo, que antes cativou e agora transferiu para os municípios, e bem sabe que as verbas calculadas, por insuficientes, darão origem a uma de duas situações: ou os municípios assumem um acréscimo de despesa que devia ser assumida pelo Governo, com prejuízo das suas próprias competências legais ou então, para assegurar o desempenho das competências delegadas, que cabiam ao Governo, endividam-se ou deterioram a qualidade do serviço. Em qualquer caso, no fim, quem acabará por pagar de forma direta serão os munícipes", lê-se ainda.