PS/Madeira considera que representante da República tomou "a melhor decisão"

"A decisão do representante da República vai ao encontro daquilo que o PS/Madeira sempre defendeu. É a melhor decisão até o Presidente da República decidir dissolver a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e convocar eleições antecipadas", declarou Paulo Cafôfo em conferência de imprensa na sede da estrutura regional dos socialistas madeirenses, no Funchal.

Paulo Cafôfo reagia à decisão do representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, que anunciou hoje que vai manter o Governo Regional (PSD/CDS-PP), de gestão, em funções, até o chefe de Estado decidir se dissolve a Assembleia Legislativa, o que só poderá ocorrer depois de 24 de março, seis meses após as últimas eleições legislativas regionais.

No caso de Marcelo Rebelo de Sousa optar pela não dissolução do parlamento regional, o representante da República irá nomear "o presidente e demais membros de um novo Governo Regional

A decisão de Ireneu Barreto foi anunciada três semanas depois de o líder do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, se ter demitido após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Para o responsável do PS/Madeira a decisão anunciada por Ireneu Barreto "é a única decisão capaz de dar estabilidade à região e confiança aos madeirenses e aos porto-santenses".

Paulo Cafôfo reforçou ainda que a solução para a crise política na Madeira passa pela realização de eleições antecipadas, refletindo a vontade "da maioria dos madeirenses" e dos partidos da oposição regional.

"Só a cegueira de quem se quer agarrar desesperadamente ao poder pode defender o contrário", sustentou.

O líder socialista insular renovou também o apelo a Marcelo Rebelo de Sousa "para que marque eleições antecipadas assim que a Constituição o permita", devolvendo ao eleitorado madeirense o direito de escolher quem governa a região.

"A Madeira precisa de uma mudança", salientou, considerando que está nas mãos dos madeirenses "por fim a este regime desgastado que já não serve os interesses da região, mas sim apenas os interesses dos mesmos de sempre".

O líder do PS/Madeira disse ainda que "um novo ciclo se abre na região", assegurando que o partido está "mobilizado e preparado para eleições".

O PSD e o CDS-PP têm insistido na nomeação de um novo líder do executivo, considerando que a maioria parlamentar tem legitimidade para apoiar um novo Governo Regional. Procuram, assim, evitar eleições antecipadas, defendidas pelos restantes partidos com assento no parlamento.

Em 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na sequência desta operação, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.

Os três arguidos foram libertados na quarta-feira com termo de identidade e residência, três semanas após as detenções.