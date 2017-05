PS/Porto classifica anúncio de Moreira como "surpreendente e inesperado"

Lusa 05 Mai, 2017, 13:56 | Política

Numa nota de imprensa, o PS/Porto acrescenta ter agendado para as 21:30 uma reunião da direção para "analisar a situação política autárquica no Porto".

A Comissão Política do movimento independente Rui Moreira -- Porto, O Nosso Partido disse hoje à Lusa que, "nas condições atuais, não aceita o apoio do PS" à recandidatura do autarca, explicando que a decisão surge na sequência de declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

"Perante o anúncio surpreendente e inesperado feito hoje por uma fonte da candidatura de Rui Moreira ao Expresso, a direção do PS informa que vai reunir pelas 21:30, a fim de analisar a situação política autárquica no Porto", escreve o PS/Porto na nota de imprensa.

O Expresso online cita "fonte da recandidatura de Rui Moreira", de acordo com quem a posição de prescindir do apoio do PS "é irreversível, face às tentativas de condicionamento por parte de alguns dirigentes socialistas".

À Lusa, fonte da Comissão Política refere apenas que aquela estrutura "não aceita condicionalismos, porque isso coloca em causa a independência da candidatura".

Na quarta-feira, a secretária-geral adjunta do PS afirmou em entrevista ao Observador, que uma vitória de Rui Moreira será "uma vitória do PS" e na quinta-feira, à Lusa, admitiu que as suas palavras podiam ser mal interpretadas, notando que, "evidentemente, a vitória de Rui Moreira será a vitória Rui Moreira", mas "o PS não deixará de a festejar, uma vez que apoia a sua recandidatura".

De acordo com vários órgãos de comunicação social, as declarações de Ana Catarina Mendes levaram o núcleo duro de Rui Moreira a reunir à porta fechada, na quinta-feira à noite, tendo desse encontro saído a decisão de descartar o apoio do PS à recandidatura do independente.

Rui Moreira foi eleito presidente da Câmara do Porto em 2013, tendo elegido seis vereadores da lista independente com que se apresentou na corrida eleitoral em que contou com o apoio do CDS.

O autarca fez um acordo pós-eleitoral com o PS com vista a garantir a governabilidade da cidade, atribuindo pelouros a dois dos três vereadores socialistas eleitos para a Câmara do Porto: Manuel Pizarro, líder da Federação Distrital do PS, tem o pelouro da Habitação e Ação Social e Manuel Correia Fernandes tem a cargo o Urbanismo.

Na entrevista dada ao Observador na quarta-feira, Ana Catarina Mendes afirmou que, "no Porto, houve uma decisão da estrutura federativa e concelhia, que a direção nacional respeitou, de o PS apoiar o projeto de Rui Moreira", o que "não significa que o PS não tenha a sua representatividade nestas listas".

"É evidente que, na noite eleitoral, todas as vitórias dos candidatos do PS e das listas que o PS integra serão vitórias do PS", acrescentou.

Na entrevista publicada pela Lusa na quinta-feira, Ana Catarina Mendes é questionada sobre se o PS tenciona contabilizar para si os votos que a lista de Rui Moreira obtiver no Porto, respondendo que, se essa foi a interpretação retirada da entrevista concedida ao "Observador", então ter-se-á "exprimido mal".

"Na noite eleitoral festejaremos as vitórias do PS. Evidentemente que a vitória no Porto do doutor Rui Moreira será a vitória do doutor Rui Moreira, mas não deixaremos de a festejar uma vez que apoiamos a sua recandidatura", justificou a secretária-geral adjunta à Lusa.

Numa entrevista ao jornal Público divulgada a 26 de abril, Moreira disse que pretendia convidar o socialista Manuel Pizarro para a sua lista.

Moreira recusou, na entrevista, que o convite fosse para número dois da lista.

No início de abril, numa entrevista ao Expresso, Ana Catarina Mendes afirmou que o partido terá "uma representação forte" nas listas de Rui Moreira.

Em declarações ao Público, Nuno Santos, adjunto do autarca, notou na ocasião que "não vamos ter jobs for the boys na Câmara do Porto, e isto é tanto para o PS como para o CDS".