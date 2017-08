PT/Altice: "Estado tem mecanismos para ver se há ou não violação da Lei"

Esse foi um dos argumentos utilizados pelo primeiro-ministro para criticar a Altice, durante um debate, antes das férias parlamentares.



O presidente do PSD reconheceu hoje o mérito do Governo no bom momento da economia nacional, mas defendeu que as reformas realizadas há alguns anos e a conjuntura internacional favorável têm ajudado ao crescimento.



"O Governo terá, com certeza, algum mérito também na situação, mas é importante sublinhar dois aspetos que são normalmente apontados, também pelas instituições que acompanham estas matérias".