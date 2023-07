Quadro económico, social e político sobre a mesa do Conselho de Estado

Traçar “um ponto da situação" económica, social e política do país - foi este o propósito enunciado em maio pelo chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa ressalvava então que esta não seria uma reunião com vista ao "exercício de um poder" presidencial. Ou seja, as hipotéticas demissão do Governo ou dissolução da Assembleia da República.", afirmou à data o presidente, que falava aos jornalistas na Feira do Livro de Lisboa."Certamente que será muito útil ouvir os senhores conselheiros de Estado ali em Conselho de Estado dizerem o que pensam sobre a evolução económica, a evolução social e também a análise que fazem das instituições, do seu funcionamento, os juízos que formulam", acentuou.

O início da reunião no Palácio de Belém está marcado para as 15h00.

. O presidente da República começou por fazê-lo por escrito, mas faria posteriormente uma comunicação ao país.

Em causa estavam os acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, que envolveram Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, e o SIS.



A 4 de maio, Marcelo sustantaria que manter Galamba comportava custos para a autoridade do Executivo socialista e do próprio Estado, prometendo permanecer "ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia".



A reunião desta sexta-feira realiza-se também na ressaca do o primeiro-ministro descreveu os socialistas como "os pais do maior ciclo de crescimento nas últimas décadas" e a oposição denunciou o que considera ser o empobrecimento do país. Marcelo Rebelo de Sousa auscultou na passada sexta-feira e na segunda-feira os partidos com representação parlamentar.





A última reunião do Conselho de Estado teve lugar a 16 de junho e dedicou-se às "perspetivas sobre a atualidade da Europa". A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, participou como convidada.

