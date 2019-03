Partilhar o artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso Imprimir o artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso Enviar por email o artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso Aumentar a fonte do artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso Diminuir a fonte do artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso Ouvir o artigo Quase 20 assessores e adjuntos do Governo nomeados para altos cargos sem concurso