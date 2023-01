"Quase se presta a cair no ridículo". Oposição ataca mecanismo de escrutínio

“Então o primeiro-ministro vem-nos dizer que vai fazer perguntas às pessoas que convida para o Governo? Mas ele antes não fazia?”, questionou o bloquista Pedro Filipe Soares.



“Tanta coisa para se demonstrar o óbvio: a responsabilidade de indicar pessoas para o Governo é do senhor primeiro-ministro. Qualquer mecanismo que possa existir é da responsabilidade do senhor primeiro-ministro. E qualquer consequência de uma nomeação ou indicação errada para o Governo é do senhor primeiro-ministro”, acrescentou.



Já Inês de Sousa Real, do PAN, considera que não vai haver maior transparência com este questionário.



“Quase que se presta a cair no ridículo. Por que será que vão perguntar neste requerimento se a pessoa cometeu um crime, se desviou dinheiro, se beneficiou alguém ou se corrompeu ou foi corrompido?”, questionou.



Sousa Real lembra que o país vive um momento delicado para a credibilidade da democracia e que não são questionários que vão restaurar a confiança dos portugueses nas instituições.



“Os casos continuam a suceder e parece-nos claramente que esta não é a resposta que era necessária e de que o país precisa”, concluiu.



Também em reação ao mecanismo, o PCP afirmou que a indigitação de membros do Governo é uma responsabilidade do primeiro-ministro “cuja competência deve ser exercida com exigência e com rigor”, pelo que o anúncio do questionário “não dispensa uma avaliação” por parte de António Costa.



Questionada sobre se o mecanismo é útil, a comunista Paula Santos considera que “independentemente das perguntas que constem desse questionário, a avaliação que é necessário fazer é de facto do compromisso que quem vai exercer funções públicas (…) seja com os interesses nacionais”.



André Ventura falou, por sua vez, sobre a situação de Ricardo Ribeiro, antigo autarca da câmara de Espinho, dando realce a mais um problema ligado ao Partido Socialista.



Sobre o novo mecanismo de escrutínio, o líder do Chega diz que não percebeu se as perguntas e respostas vão ser públicas e acusa o Governo de criar uma “cortina de fumo”, continuando a fazer o escrutínio que já fazia anteriormente.



João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, disse ser “altura de os portugueses perceberem que com este Governo neste estado de desagregação, não podemos continuar”.



Sobre o questionário, o deputado considera que “a montanha pariu um rato” e dá força à ideia de que o primeiro-ministro “inventou um mecanismo a meio do debate” parlamentar.