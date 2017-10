Quebra na abstenção é "bom sinal para a democracia" diz PSd

Matos Rosa sublinhou que as eleições autárquicas são "um momento importantíssimo em democracia" e elogiou o civismo com que decorreu a campanha e o ato eleitoral.



A taxa de abstenção nas eleições para as autarquias locais realizadas hoje situou-se entre os 40,03% e os 48%, indicam as projeções divulgadas pela RTP, SIC e TVI.