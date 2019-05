"Quem agir à margem da lei tem que sofrer as consequências judiciais"

Foto: Lusa

Carlos César falava no final da reunião do Grupo Parlamentar do PS no dia em que são ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, Joaquim Couto, presidente da cãmara de Santo Tirso, e a mulher, e ainda Miguel Costa Gomes, autarca de Barcelos. Todos e também o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, foram detidos por suspeita de terem favorecido certas empresas de organização de eventos através de ajustes diretos.