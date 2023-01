Questionário. Costa discorda de Marcelo na aplicação ao atual Executivo

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

António Costa diz que os atuais membros do Governo já apresentaram as declarações de interesse e rendimentos no Tribunal Constitucional e no Parlamento. O primeiro-ministro tem assim uma interpretação diferente do Presidente da República, que defendeu que o questionário das 36 perguntas se aplica também aos atuais governantes.