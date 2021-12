Quintanilha "número um" do PS no Porto, Matos Fernandes o primeiro da Federação

Segundo fonte socialista, a Comissão Política de Federação do Porto, que se reuniu esta noite, aprovou com 85% dos votos o conjunto de nomes de candidatos a deputados por si propostos, cerca de dois terços do total.

O restante terço e o nome do cabeça de lista em cada círculo eleitoral, de acordo com os estatutos do PS, é da responsabilidade direta do secretário-geral, António Costa.

As listas de candidatos a deputados dos socialistas só ficarão definitivamente fechadas na segunda-feira, quando se reunir a Comissão Política Nacional do PS, órgão a quem cabe a aprovação final.

Alexandre Quintanilha, doutorado em física, é cabeça de lista do PS pelo Porto desde as eleições legislativas, e na Assembleia da República tem presidido à Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Climática, integrou logo em novembro de 2015 o primeiro Governo minoritário socialista liderado por António Costa.

Na lista proposta pelo líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, constam a seguir a Matos Fernandes os nomes dos deputados Isabel Oneto (ex-secretária de Estado) e do vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia.

Nos primeiros nomes propostos pela Federação do Porto estão o secretário de Estado e antigo líder da JS João Torres, o líder da concelhia portuense, Tiago Barbosa Ribeiro, a deputada Cristina Mendes da Silva e o secretário de Estado Eduardo Pinheiro.

Em lugar elegível, na sequência da indicação dada pela Federação do Porto, encontram-se ainda os atuais deputados Hugo Carvalho, Joana Lima e Carlos Brás.