Quotas PSD. Rio diz que cumprimento das regras é obrigação "óbvia"

A 24 horas da eleição do novo líder do PSD ainda não há consenso sobre o número de militantes da Madeira que têm direito a voto. Miguel Pinto Luz considera que esta polémica é uma tentativa de desviar atenções, enquanto Luís Montenegro se concentrou no ataque ao governo.