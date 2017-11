"Ramalho Eanes, o Último General" é lançado esta terça-feira

Presidente durante 10 anos, inspirou o PRD o único partido que censurou um governo que caiu, Ramalho Eanes aparece nesta biografia também como um homem de afectos, até ternurento, é o adjectivo utilizado pela autora,



Na conversa com a jornalista Maria Flor Pedroso, Isabel Tavares explica que novidades podemos conhecer nesta biografia autorizada, com participação do biografado, que, no entanto, não quis ler previamente o que Isabel Tavares passou ao papel.



São conversas com amigos e opositores do homem que foi o rosto determinante do 25 de Novembro, do PRD, que foi 10 anos Presidente da República, o primeiro eleito, e responsável, na RTP, pela contratação de um dos quadros cómicos mais relevantes da comédia portuguesa: o Sr. Feliz e o Sr. Contente.