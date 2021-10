Rangel candidato. Diretas no PSD marcadas para 4 de dezembro

", afirmou, de acordo com relatos de conselheiros nacionais presentes na reunião à porta fechada.À saída de um Conselho Nacional de cinco horas, Rangel não se alongou em declarações aos jornalistas, dizendo não querer “gastar as palavras hoje”, reservando-as para a apresentação pública da candidatura num hotel em Lisboa.“Aqui apenas anunciei, por deferência ao órgão máximo do partido entre congressos, amanhã farei a apresentação, que tem de ser feita aos militantes porque são eles os votantes”, justificou.Rangel considera que a “”.Para o eurodeputado a alteração de datas proposta pela direção do PSD, colocaria o calendário interno do partido nas mãos do Governo.. É uma coisa um pouco estranha”, acrescentou.“Portanto, mais uma vez, o PSD entrega ao Dr. António Costa o supremo privilégio de escolher a data em que nós vamos a eleições”, rematou.

Rio preocupado

O Conselho Nacional do PSD chumbou a proposta da direção para adiar a marcação das eleições diretas e congresso. Houve 71 votos contra, 40 a favor e quatro abstenções. Assim mantem-se a proposta inicial da direção que previa diretas a 4 de dezembro e Congresso entre 14 e 16 de janeiro.“É um elemento do parâmetro ou é um parâmetro da equação. Isso é evidente que é um parâmetro da equação. Aquilo que o Conselho Nacional decidiu é totalmente contra aquilo que eu entendi que devia ser decidido.”, afirmou o Rui Rio aos jornalistas no final da reunião.Para Rio “. E é nessas circunstâncias que o PSD pode estar. Não sei se vai estar ou não. Porque eu não sei se o Orçamento vai passar ou não. Agora, não depende é de nós. Nós entregamos na mão daquilo que possam ser os esforços que o PC e o PS neste momento devem estar a fazer para salvar o Orçamento”., colocar-se numa situação de completa fragilidade", alertou.

A reação de Rio ao anúncio de Rangel

Antes, recusou responder a qualquer pergunta sobre o anúncio da candidatura de Paulo Rangel à liderança, feito durante o Conselho Nacional, dizendo que todos os militantes são livres de o fazer agora que está aberto o período eleitoral.Ainda assim, deixou uma farpa, dizendo que sempre defendeu que "as coisas têm o seu tempo"."Gosto de fazer isto com ética e com regras, havia um tempo das autárquicas, não andava aí a colher apoios para as diretas", afirmou, dizendo não estar a criticar ninguém "diretamente".Sobre vazios de poder que se podem abrir no partido em caso de uma eventual crise política, respondeu que "o presidente do PSD chama-se Rui Fernando da Silva Rio".

"Foi eleito e está lá até haver um Congresso em que tome posse outro. Ou o mesmo", frisou.