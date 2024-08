No segundo jantar conferência da Universidade de Verão do PSD esta terça-feira à noite em Castelo de Vide, em Portalegre, o vice-presidente do PSD falou também sobre imigração e as negociações do Orçamento do Estado para 2025 para dizer que sobre estas matérias o PSD definiu uma política clara: "nem portas escancaradas nem portas fechadas", afirmou.