Foto: Lusa

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, considerou este sábado que, apesar de difíceis, as lutas eleitorais estão ao alcance do partido, mas avisou que internamente não é o tempo ou momento para "batalhas virtuais, nem para mapas astrais".



Rangel defende categoricamente que o PSD não pode fazer acordos com a esquerda, à esquerda do PS.