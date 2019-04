Rangel diz que PS partiu para o ataque pessoal de "cabeça perdida"

Nesse texto do semanário é recuperado um artigo de Paulo Rangel, publicado em 1994, no boletim da Ordem dos Advogados, no qual Rangel defendia que os deputados da República e do Parlamento Europeu viam a "sua independência e a dignidade da profissão diminuídas" por estarem "tão comprometidos com o Estado e tão expostos à publicidade".



Este sábado, Paulo Rangel, que acumulou o lugar de eurodeputado com o diretor de uma sociedade de advogados no Porto reagiu, afirmando que as pessoas mudam em quase 26 anos.