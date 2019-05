Rangel e Rio respondem a perguntas de jovens

Foto de Paulo Novais-Lusa

A iniciativa da Juventude Social-Democrata arrancou com Rio e Paulo Rangel, que jantaram juntos num restaurante ao lado da discoteca, a percorrerem as poucas centenas de metros numa carrinha pão de forma, com o presidente do PSD ao volante e o cabeça de lista ‘à pendura’.





No palco, em cadeiras altas e ambiente informal, Rangel e também a número dois da lista, Lídia Pereira, líder da juventude do Partido Popular Europeu (YEPP), responderam a perguntas da assistência e às que chegavam via redes sociais, numa sessão transmitida “online”, tudo testemunhado pela jornalista Ana Isabel Costa.





Se as perguntas dos jovens se centraram todas em temas europeus que foram das alterações climáticas ao Brexit, passando pelas taxas digitais, também Rui Rio tinha questões para os candidatos, querendo saber de Rangel – que foi líder parlamentar do PSD – qual a principal diferença que encontrou entre os dois parlamentos, o europeu e o nacional.



“O Parlamento Europeu funciona bastante melhor que o parlamento nacional, do ponto de vista das condições de trabalho”, defendeu Rangel, apontando que os eurodeputados têm mais condições de “fazer a diferença” e têm “uma capacidade de trabalho maior”, devido ao maior número de assessores e acesso irrestrito a documentação.



Pela negativa, o cabeça de lista do PSD apontou que os deputados europeus fazem um trabalho “com menos visibilidade” e que é “menos conhecido dos cidadãos”.