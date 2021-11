Rangel recusa trabalhar para PSD "em segundo lugar" ou para ser vice-PM

Em entrevista à SIC, conduzida pela jornalista Débora Henriques, Paulo Rangel foi por várias vezes questionado sobre cenários de governabilidade após as legislativas de 30 de janeiro, repetindo que vai trabalhar para liderar um PSD com "maioria estável no parlamento" ou sozinho ou com coligações com partidos da direita "moderados".

"Sei que há outros que gostam de trabalhar em cenários, há pessoas que gostariam de ser vice-primeiros-ministros, eu quero ser primeiro-ministro", afirmou o eurodeputado, numa crítica implícita ao atual presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, que admite dialogar com o PS "em nome do interesse nacional", embora sem executivos de Bloco Central.

Rangel reiterou descartar governos "de Bloco Central e com o Chega" e, questionado se não é pouco prudente ser tão definitivo, contrapôs que "é preciso clareza" e lembrou que o socialista António Guterres liderou um governo minoritário durante quatro anos.

"Não pense que vou apontar para um PSD que vai ficar em segundo lugar", afirmou, repetindo que o voto no PS é atualmente "inútil", porque a solução da `geringonça` se esgotou, mas também "injusto", apontando situações como as dificuldades nas urgências dos hospitais.

Ao longo da entrevista, Paulo Rangel foi dizendo "não querer entrar em tricas" com Rui Rio, com quem disputará eleições diretas para a presidência do PSD, dizendo que a partir da marcação das legislativas, na quinta-feira, "o seu adversário é António Costa, embora acrescentando que não anda "no Twitter a atacar ninguém".

Sobre o prazo escolhido pelo Presidente da República, deixou mais uma crítica implícita ao seu opositor interno, dizendo que apontou a data que lhe parecia "mais razoável" - 20 ou 27 de fevereiro - mas que, "ao contrário de outros", não fez "nenhum condicionamento" a Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se, vencendo as diretas, tentará um consenso com Rio para a elaboração das listas de deputados - que têm de ser entregues até 20 de dezembro -, Rangel salientou que no PSD esse processo "é feito de baixo para cima", começando com propostas das concelhias e depois das distritais.

"Naturalmente, havendo um líder eleito, é ele que tem de conduzir o processo", afirmou, dizendo apenas que dará "sinais de agregação".

O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para 30 janeiro de 2022 na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado do próximo ano, no parlamento, em 27 de outubro.

O Orçamento teve apenas o voto favorável do PS e os votos contra das bancadas do PCP, BE e PEV, além dos deputados da direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se.

A perda do apoio parlamentar no Orçamento do Estado de 2022 foi um dos motivos invocados por Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições.

Questionado sobre a proposta do presidente do PSD e recandidato de "comprimir" os prazos das eleições diretas e do Congresso do partido, que serão discutidos no Conselho Nacional de sábado."Se for possível juridicamente antecipar mais, contarão sempre comigo", afirmou, embora mostrando algumas reservas sobre essa hipótese.Rangel acusou Rui Rio de ter tido "três posições num mês" sobre o tema, tendo começado por defender as diretas "o mais depressa possível - "em 04 de dezembro, como vão ser" -, depois ter apelado a que se refletisse se não deviam ser adiadas e passado as últimas semanas a defender o seu adiamento e, na quinta-feira, ter defendido numa entrevista à TVI tanto o adiamento como a redução dos prazos."Não oferece nem estabilidade nem credibilidade ao partido", criticou.Questionado se esta antecipação pode ser uma boa ideia, Rangel disse que não se irá opor se Rio "descobrir uma fórmula" que ofereça segurança jurídica, embora considerando que talvez fosse mais simples antecipar apenas o Congresso."Se as diretas forem a 4 de dezembro e o Congresso entre 17 e 19 de dezembro é perfeitamente possível cumprir os prazos das legislativas. Estou aqui para trabalhar com qualquer prazo", assegurou.Na última reunião do Conselho Nacional do PSD, há cerca de três semanas, as eleições diretas foram marcadas para 4 de dezembro e o Congresso para 14, 15 e 16 de janeiro.O calendário aprovado tinha sido inicialmente proposto pela direção, mas, na véspera do Conselho Nacional e após alertas do Presidente da República de que poderia haver uma crise política, Rio apelou à suspensão da disputa interna para depois de se esclarecer se o Orçamento do Estado era ou não aprovado. A proposta acabaria rejeitada com 71 votos contra, 40 a favor e 4 abstenções.Perante o `chumbo` do Orçamento em 27 de outubro, mais de 60 conselheiros nacionais e dirigentes distritais fizeram um pedido de um Conselho Nacional extraordinário para antecipar o Congresso para entre 17 e 19 de dezembro, que mereceu o apoio de Paulo Rangel, e que deverá ser votado no sábado.