Rangel sugere antecipação das eleições para 27 de novembro

"Eu acho que para se garantir os direitos dos militantes porventura a data de 20 de novembro não chega, mas a de 27 de novembro é razoável. Espero que esta abertura que nós temos para antecipar exista também do outro lado da candidatura", disse Paulo Rangel à chegada para o Conselho Nacional do PSD, que decorre hoje à tarde em Aveiro e no qual deverá ser votada esta proposta.

Em declarações aos jornalistas, o eurodeputado disse que "há espaço" para antecipar as eleições, desde que sejam cumpridos todos os direitos dos militantes, referindo que "o processo está em curso", uma vez que "as convocatórias já seguiram".

"Digo com toda a tranquilidade e serenidade que há total espaço para se construir uma solução de consenso que antecipe as eleições, ganhando aqui algum tempo, mas respeite integralmente os direitos que os militantes neste momento têm", vincou.