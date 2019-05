Raul Vaz antecipa fim da crise política

O Partido Comunista em comunicado explicou que na votação final vai aprovar novamente o texto que prevê a recuperação total do tempo de serviço dos professores.



No comunicado pode ler-se que as propostas de PSD e CDS-PP "na prática anulariam a concretização" desse objetivo.



Dessa forma PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista (PS) votam contra as alterações propostas pelos partidos da direita e em caso de serem chumbadas, PSD e CDS votarão no parlamento contra o diploma que recupera o tempo total dos professores estando dessa forma ao lado do PS, ou seja, tudo indica que o diploma será chumbado.



Posições partidárias que para Raul Vaz, comentador político da Antena 1, podem ter levado ao final desta crise.