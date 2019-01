Reacções à candidatura de Montenegro primam pela reserva

As críticas começam num dos fundadores do PSD. Francisco Pinto Balsemão está em Cabo Verde mas não deixou de criticar a investida de Luís Montenegro contra a liderança de Rui Rio.



Ângelo Correia, histórico dirigente social-democrata e membro do conselho estratégico e nacional do PSD já fez saber esta semana que uma candidatura a desafiar a liderança de Rui Rio seria incompreensível e acusa Luís Montenegro de estar sedento de poder e de servir de muleta do Partido Socialista para as próximas eleições legislativas, em outubro.



O social democrata Miguel Morgado também já disse estar disponível para se candidatar à liderança do partido caso o PSD marque eleições diretas. Ao jornal "Público", diz não compreender a intromissão do presidente da República: "Não quis acreditar quando vi, não compreendo, sinceramente, que Rui Rio e Luís Montenegro falem com o Presidente da República sobre a vida interna do PSD."



"Neste momento da vida interna do PSD, são os órgãos próprios do partido e os seus militantes que mandam nele, não o Presidente da República, por mais estimável que seja e mesmo sendo militante"



"Não é o Presidente da República que decide ou deixa de decidir o que quer que seja no PSD."



Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com Luís Montenegro na segunda-feira.