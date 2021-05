Reações dos partidos à entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da República acredita que os próximos Orçamentos do Estado vão passar. Mas o secretário-geral do PCP avisa que primeiro é preciso executar o que está por cumprir no Orçamento em vigor. Catarina Martins também dá o recado de que nova injeção no Novo Banco seria um "insulto" ao país.