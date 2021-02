Recebidos pelo PR. Parceiros sociais pedem "desconfinamento inteligente"

Os parceiros sociais pediram um desconfinamento inteligente, que comece por abrir escolas e restaurantes com testagem em massa. O presidente recebeu as confederações patronais e a CGTP em Belém. A central sindical receia que o desemprego dispare e o representante do comércio disse que as empresas estão exaustas.