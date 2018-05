Recenseamento automático de emigrantes será votado na especialidade a 24 de maio

Lusa15 Mai, 2018, 18:25 / atualizado em 15 Mai, 2018, 18:25 | Política

O presidente da bancada parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, referiu hoje, na audiência da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas ao Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que "há perspetivas de que a votação final global deverá realizar-se 15 dias depois".

O automatismo automático de recenseamento permitirá aumentar o número de eleitores portugueses recenseados no estrangeiro dos atuais 280 mil para cerca de um milhão e 400 mil, de acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e as comunidades portuguesas, embaixadas, serviços consulares e Direção-geral da Administração Interna.

A 24 de abril último, a proposta legislativa foi aprovada, por unanimidade, em votação do grupo de trabalho para as alterações às leis eleitorais e do regime jurídico do recenseamento eleitoral.